وزير العدل يعلن التزام الوزارة بدعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

صرّح وزير العدل، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، عن التزام وزارته الكامل بدعم جهود هيئة النزاهة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مشيدا بالدور الحيوي للهيئة في حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة في مؤسسات الدولة، حيث جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الوزير إلى الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، حيث التقى برئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة، مع التركيز على الإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد وتطوير آليات العمل في دوائر التسجيل العقاري والإصلاح.

وفي حلقة نقاشية بعنوان "تجربة الوزارة العملية في مكافحة الفساد"، استعرض الوزير شواني تجربة الوزارة في إعادة تقييم العقود المهمة، وتشخيص مكامن الفساد، مؤكدًا على أهمية الأتمتة في تيسير تقديم الخدمات وتحقيق الشفافية.

في حين شدد شواني، على أن وزارته ستستمر في التعاون الوثيق مع هيئة النزاهة لتعزيز جهود مكافحة الفساد، مؤكدا دعمها المستمر في حماية المال العام.