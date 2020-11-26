قيادي كردي يستغرب من البيان الأخير لحكومة الإقليم.. الشعب يعيش في وادٍ آخر من المعاناة

استغرب القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية سوران عمران، الخميس، من البيان الذي خرج به اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان يوم أمس.

وقال عمر في تصريح صحفي، إنه”في الوقت الذي كان المواطن الكردي ينتظر تحديد مجلس الوزراء لموعد محدد يتم توزيع الرواتب فيه، بعد تأخر وصل إلى 70 يوما، تخرج الحكومة بكلام شفوي لافائدة منه”.

وأضاف أن”حكومة الإقليم والأحزاب الفاسدة تعيش في واد والشعب الكردي يعيش في وادي آخر من المعاناة والأوضاع الاقتصادية السيئة، وعلى أحزاب السلطة أن تخجل قليلا وهي ترى حجم المعاناة اليومية”.

وأشار إلى أنه”إذا كانت حكومة الإقليم لاتستطيع تأمين رواتب موظفيها، فلماذا لاتقوم بتسليم النفط وعائدات للحكومة الاتحادية وهي من تتصرف وتكون ملزمة بإرسال الرواتب، لكل أحزاب السلطة تريد استمرار التهريب والسرقات على حزب المواطن المسكين”