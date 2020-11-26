الصادقون النيابية تجتمع مع السفير الصيني.. والاخير يكشف سبب تاخير تفعيل الاتفاقية مع العراق

عقدت كتلة الصادقون النيابية، الخميس، اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اجتماعاً مع سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق تشانغ تاو لمناقشة مراحل تنفيذ الاتفاقية العراقية – الصينية وكيفية تفعيلها مع الجهات الحكومية المختصة وتذليل المعوقات التي تؤخر المباشرة الفعلية لتنفيذها.

وقال رئيس الكتلة عدنان فيحان في بيان، ان”الاتفاقية العراقية الصينية لها دور كبير وفاعل في الارتقاء بالواقع الخدمي وعلى كافة الاصعدة والنهوض بواقع العراق الاقتصادي”.

من جانبه بين السفير الصيني، ان”تفعيل الاتفاقية متوقف على وضع العراق مبلغ (100) مليون دولار في الصندوق المخصص لهذه الاتفاقية كخطوة اولى للمباشرة في تنفيذ البنود الاخرى للاتفاقية ولكن الحكومة العراقية لم تقوم بهذه الخطوة إلى الآن وان الحكومة تقوم بخطوات جادة لتحقيق ذلك”.

واكدت كتلة صادقون بسحب البيان، انها”ستكون داعمة وساندة لاي خطوات من شانها البدء بتنفيذ الاتفاقية او زيادة مقدار التعامل بين البلدان”.

واكد السفير الصيني، على”حرص بلاده على المضي بهذه الاتفاقية التي اعتبرها دون مستوى الطموح للشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين واستعداد الشركات الكبرى الصينية لتنفيذ المشاريع الكبرى والاستراتيجية مثل مشروع ميناء الفاو والقناة الجافة ومشروع الالف مدرسة وغيرها من مشاريع الطرق والمستشفيات والمطارات والبنى التحتية”.

واثنى السفير الصيني على جهود كتلة صادقون في دعم الاتفاقية الصينية ودعوتها للحكومة العراقية لتفعيلها والبدء بتنفيذ المشاريع الحيوية والاستراتيجية، بحسب البيان.