الأخبار

الصادقون النيابية تجتمع مع السفير الصيني.. والاخير يكشف سبب تاخير تفعيل الاتفاقية مع العراق


عقدت كتلة الصادقون النيابية، الخميس، اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اجتماعاً مع سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق تشانغ تاو لمناقشة مراحل تنفيذ الاتفاقية العراقية – الصينية وكيفية تفعيلها مع الجهات الحكومية المختصة وتذليل المعوقات التي تؤخر المباشرة الفعلية لتنفيذها.

وقال رئيس الكتلة عدنان فيحان في بيان، ان”الاتفاقية العراقية الصينية لها دور كبير وفاعل في الارتقاء بالواقع الخدمي وعلى كافة الاصعدة والنهوض بواقع العراق الاقتصادي”.

من جانبه بين السفير الصيني، ان”تفعيل الاتفاقية متوقف على وضع العراق مبلغ (100) مليون دولار في الصندوق المخصص لهذه الاتفاقية كخطوة اولى للمباشرة في تنفيذ البنود الاخرى للاتفاقية ولكن الحكومة العراقية لم تقوم بهذه الخطوة إلى الآن وان الحكومة تقوم بخطوات جادة لتحقيق ذلك”.

واكدت كتلة صادقون بسحب البيان، انها”ستكون داعمة وساندة لاي خطوات من شانها البدء بتنفيذ الاتفاقية او زيادة مقدار التعامل بين البلدان”.

واكد السفير الصيني، على”حرص بلاده على المضي بهذه الاتفاقية التي اعتبرها دون مستوى الطموح للشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين واستعداد الشركات الكبرى الصينية لتنفيذ المشاريع الكبرى والاستراتيجية مثل مشروع ميناء الفاو والقناة الجافة ومشروع الالف مدرسة وغيرها من مشاريع الطرق والمستشفيات والمطارات والبنى التحتية”.

واثنى السفير الصيني على جهود كتلة صادقون في دعم الاتفاقية الصينية ودعوتها للحكومة العراقية لتفعيلها والبدء بتنفيذ المشاريع الحيوية والاستراتيجية، بحسب البيان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مهندس نفط ينجو من محاولة اغتيال شمالي بغداد
بالفيديو .. مستشار الكاظمي كاظم السهلاني يمنع تنفيذ أوامر القبض القضائية بحق المهاجمين على القوات الامنية في البصرة..
الصادقون النيابية تجتمع مع السفير الصيني.. والاخير يكشف سبب تاخير تفعيل الاتفاقية مع العراق
الأمن الوطني يعلن ضبط متفجرات تحوي 700 كغم من الـ C4 غرب بغداد
لجنة التعديلات الدستورية تعلن إنهاء جميع أعمالها
وزارة الصحة تعلن انخفاض في تسجيل حالات الإصابة بفايروس كورونا
اعتقال تاجر مخدرات جنوب الحلة
نائب: حكومة الاقليم حولت كردستان الى مهبط لطائرات المدانين بالإرهاب
الفتح يطالب باستدعاء السفير الاماراتي وتسليمه مذكرة احتجاج
تسجيل نحو 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك