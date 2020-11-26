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لجنة التعديلات الدستورية تعلن إنهاء جميع أعمالها


أعلن رئيس لجنة التعديلات الدستورية النائب فالح الساري، اليوم الخميس، إنهاء اللجنة لجميع التعديلات الدستورية مع وجود نقاط خلافية بحاجة الى توافق سياسي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ان  أن “الساري استقبل وفداً أممياً برئاسة مسؤول القسم السياسي في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مانوج ماثيو ، وجرت مناقشة أعمال لجنة التعديلات الدستورية وآخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية”.

وقال الساري بحسب البيان إن “اللجنة أكملت جميع المواد المتفق على تعديلها باستثناء المادة 140، حيث تمثل مثار جدل سيحسم ذلك تحت قبة البرلمان”، مضيفاً أن” تقرير التعديلات الدستورية جاهز وسنقدمه في الجلسات المقبلة”.

بدوره، أشاد رئيس الوفد الأممي مانوج ماثيو ، بعمل اللجنة وإكمالها أعمالها رغم تعطل البرلمان بسبب جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، وتذليلها للعقبات، آملاً أن “تشهد الأيام المقبلة التصويت على التعديلات كونها تمثل رغبة الشعب العراقي”.

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