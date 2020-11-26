نائب: حكومة الاقليم حولت كردستان الى مهبط لطائرات المدانين بالإرهاب

اتهمت كتلة النهج الوطني، الخميس، حكومة الاقليم بتحويل كردستان الى مهبط لطائرات شخصيات مطلوبة بقضايا ارهابية للقضاء العراقي.

وقال النائب عن الكتلة مهند العتابي في حديث صحفي إن “هناك تحركات من السلطة الحاكمة في الاقليم فيها رقص على الام وجراح بقية مكونات الشعب العراقي ولا علاقة للمواطن الكردي بها”.

واضاف ان “من بين تلك الامور هو وجود عدد من الشخصيات اتهموا بالإرهاب وتسببوا بقتل العديد من العراقيين”،

مشيرا الى ان “حكومة الاقليم حولت كردستان الى مهبط لطائرات العديد من الشخصيات المتهمة بالإرهاب ومطلوبة للقضاء العراقي”.

واوضح ان “ العراق يتواصل مع دول العالم لغرض جلب المطلوبين عن طريق الانتربول وكردستان تستقبل طائراتهم رغم انها جزء من العراق