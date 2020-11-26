الفتح يطالب باستدعاء السفير الاماراتي وتسليمه مذكرة احتجاج

طالب تحالف الفتح، الخميس، وزارة الخارجية باستدعاء السفير الاماراتي لدى العاصمة بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن قرار بلاده الاخير.

وقال عضو التحالف كريم المحمداوي في حديث صحفي ان “صمت وزارة الخارجية عن قرار الامارات بمنع منح الفيزا للمواطنين العراقيين امر مستغرب”، لافتا الى ان “قرار الامارات بحاجة الى رد حكومي عاجل كونه غير مبرر”.

واضاف ان “قرار الامارات استهانة وتجاوز على سيادة العراق واستخفاف بالحكومة الحالية”، مطالبا “وزارة الخارجية باستدعاء السفير الاماراتي لدى العاصمة بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن قرار بلاده الاخير”.

وكانت دولة الامارات قد قررت عدم منح الفيزا للمواطنين العراقيين مما ادى الى ردود افعال سلبية تجاه القرار الاخير.