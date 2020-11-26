تسجيل نحو 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان

أعلنت وزراة الصحة، في إقليم وردستان، تسجيل نحو 380 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان انها”سجلت 379 اصابة جديدة توزعت بواقع: أربيل 123، السليمانية 90، دهوك 143، حلبجة 12، كرميان 9، رابرين 2″.

واشارت الى”تعافي 392، من المصابين بفيروس كورونا، بواقع، أربيل 117، دهوك 212، كرميان 31، السليمانية 18، حلبجة 14، بينما توفي 17 مصاباً بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، اربيل 2، السليمانية 11، دهوك 2، حلبجة 1، كرميان 1″.

وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان، منذ تفشيه، إلى 95235، شفي منهم 59032، وتوفي 3078، ولا يزال 33125 يتلقون العلاج.