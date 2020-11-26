نائب: تاخير اقرار قانون الموازنة ليس من مصلحة الشعب العراقي

اكد عضو مجلس النواب صباح العكيلي، اليوم الخميس، ان تاخير اقرار قانون الموازنة ليس من مصلحة الشعب العراقي.

وقال العكيلي في حديث لقناة العهد، ان “قانون الانتخابات الجديد محكم ولاتفاصيل لدينا عن وجود توجه لتعديله من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان”.

واضاف، ان “قانون المحكمة الاتحادية سيدخل اروقة البرلمان في الايام المقبلة”، لافتا الى انه “على الحكومة تهيئة قانون موازنة العام المقبل وتأخيره ليس من مصلحة الشعب العراق”.