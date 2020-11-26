الخارجية النيابية: التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر ما زال مستمراً ونطالب بإخراج القوات الاميركية

اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، بان التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر ما زال مستمراً ونطالب بإخراج القوات الاميركية.

وقال الفايز، في حديث لقناة العهد، ان “العراق لا يعلم حقيقة عدد القوات الاميركية المتواجدة في العراق”، مبينا ان “العراق ليس بحاجة الى القوات الأميركية الموجودة على أراضيه وندعو لإخراجها بأسرع وقت “.

واضاف، ان “اميركا غير راغبة بالدخول في حرب مع الجمهورية الاسلامية الايرانية”، مؤكدا انه”اذا تم اخراج القوات الاميركية من العراق وهذا امر مهم ومن ثم اقامة دعاوى ضد واشنطن لجرائمها بالبلاد”. واشار الى ان “إجراء التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر ما يزال قائما”.