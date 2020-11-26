الفتح يكشف عن تحرك نيابي لاستجواب الكاظمي عقب اتفاق سنجار

كشف عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي عن جمع تواقيع نيابية لإستجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الموسوي في تصريح صحافي “نجدد رفضنا لاتفاق تطبيع الاوضاع في سنجار”، مبينا أن “اتفاق سنجار بين بغداد وأربيل، مرفوض شعبيا وسياسيا لانه تم بين بغداد وأربيل، وكان يفترض عقده مع الأهالي”.

وأضاف، أن “هناك مخاوف على الأمن من عمليات إرهابية وإجرامية، بعد تنفيذ هذا الاتفاق الذي سيخرج بموجبه الحشد الشعبي من المدينة، وهذا الأمر سيفتح ثغرات أمنية”.

وأضاف، ان “قوى سياسية مؤثرة في البرلمان العراقي ترفض الاتفاق، وتعمل حالياً على جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لاستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والشخصيات المسؤولية الأخرى بخصوص هذا الاتفاق، لكشف الأهداف الحقيقية لهذا الاتفاق ومدى خطورة تطبيقه، مع وجود رفض سياسي وشعبي له من قبل أهالي سنجار”.