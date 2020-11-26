كتائب حزب الله: سندافع عن سنجار وتلعفر وكركوك من شر مسعود ومليشياته

أكد المسؤول العسكري لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، أنه سندافع عن سنجار وتلعفر وكركوك من شر مسعود بارزاني ومليشياته.

وكتب العسكري في تغريدة له عبر منصة “تويتر” إن “سيادة العراق أصل لا يمكن للأحرار التسامح والتهاون فيه، وذلك لردع الأشرار وإيقاف خبثهم وعليه لأبد من التأكيد على الآتي.. وتضمنت التغريدة..

أولا- المقاومة تراقب حراك آل سلول والأخير يالتواطؤ مع الكاظمي الغدر والخشة والدناءة، وسنقول قولنا على قاعدة الاستثمار لأهل البلد، والاستعمار خارج البلد، ومن هنا نبارك عمليات الإخوة انصار الله ضد مملكة آل سلول الشر،ونؤكد دعمنا وتأييدها اللامحدود لهم، سائلين المولى أن يديم توفيقهم لردع المعتدين.

ثانيا- لا تغيير في منهجنا تجاه الاحتلال الأمريكي وقواعده وسلوكياته بغض النظر عن اسم رئيسهم وإدارته، يمينيا كان أم يسارياً”.

ثالثا- سندافع عن أرض سنجار وتلعفر وسهل نينوى وكركوك من شر مسعود بارزاني ومليشياته، كما دافعنا عنها ضد القاعدة وداعش”.