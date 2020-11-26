النائب الثاني لرئيس البرلمان يدعو لجنة التعديلات الدستورية الى إنهاء أعمالها

وجه نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، الخميس، بخطاب رسمي اللجنة المؤقتة لإقتراح التعديلات الدستورية إنهاء أعمال اللجنة.

ونشرت وثيقة صادرة من مكتب الحداد تنص على توجيه بخطاب رسمي لانهاء عمل اللجنة نظراً لإنتهاء المدة المتاحة خلال أربعة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة بالأمر النيابي بتاريخ 2019/11/3 والمدد التعويضية الأخرى التي منحت للجنة ومرور أكثر من عام على تشكيلها”.

ودعا الحداد رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة للتعديلات الدستورية، الى”تقديم تقرير نهائي بالتفصيل حول ما تم إنجازه من أعمال ونشاطات اللجنة طيلة الفترة السابقة وتدوين المقترحات لإتخاذ مايلزم من إجراءات بهذا الخصوص”.