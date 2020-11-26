النائب فالح الخزعلي : : 400 مليار دينار خصصت لمشروع ميناء الفاو لثلاثة أشهر

كشف النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، الخميس، عن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار لمشروع ميناء الفاو الكبير للأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال الخزعلي خلال مؤتمر صحفي مع النائب عبد الامير المياحي إنه "نظرا لاهمية مشروع ميناء الفاو الكبير في تعظيم إيرادات الدولة وتعزيز موقع العراق الاقتصادي في المنطقة وتوفير الايدي العاملة ومعالجة المشاكل الكبيرة على مستوى الايرادات والتوجه لدعم المشاريع الاستثمارية في المنطقة الجنوبية والبصرة بالاخص ، فقد عملنا كنواب البصرة واخرين من نواب المحافظات على تخصيص المبالغ في موازنة 2019".

واشار الى ان "موازنة 2019 لم يخصص فيها شيء وهنا تمت مناقلة مبلغ 400 مليار دينار ، واحيلت فيها مشاريع مهمة لهذا المشروع الحيوي، وفي قانون سد العجز المالي عملنا لدعم المشروع بتخصيص مبالغ للاشهر الثلاثة 400 مليار دينار بناء على مطالب وزارة النقل وتم استضافة الوزير في البرلمان ، واكدنا اهمية المضي بتنفيذ هذا المشروع ، لاهميته للاجيال المقبلة" .

وتابع "كما نشكر وقفة ابناء البصرة على دعمهم للمشروع وتم تخصيص المبالغ لكن على وزارة النقل القيام بواجباتها باحالة المشروع الى شركات عالمية للنهوض بالمشروع ولم يتبق الا القليل ، ونامل من خلال موازنة 2021 وممثل الحكومة ووزير النقل ان يتم تخصص المبالغ وتضاف للموازنة ويصوت عليها مجلس الوزراء لتضمينها في الموازنة الاتحادية".

وتابع ان "هناك ملفات مهمة في مشروع الفاو منها ملفات البنى التحتية والاسكان والطاقة والتي يمكن ان تصنف على اكثر من شركة للمضي بالعمل بها مع الالتزام بالتصاميم الفنية التي وضعها الاستشاري الايطالي لما يتعلق بالاعماق وغيرها".