الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته الى يوم السبت ٥-١٢
وكالة انباء براثا
76
2020-11-26
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب فالح الخزعلي : : 400 مليار دينار خصصت لمشروع ميناء الفاو لثلاثة أشهر
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته الى يوم السبت ٥-١٢
النائب العقابي : خاب أملنا في اي بوادر إصلاح أو تغيير بعد خطاب الكاظمي الأخير
النائب الفايز : قرار ايقاف منح الفيزا للعراق من قبل الامارات يندرج ضمن اطار التطبيع
النزاهة: الحبس لمدة سنة واحدة لرئيس مؤسسة الشهداء السابق
قرار جديد من التربية حول الانتساب للطلبة والتلاميذ
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف نتحمل المسؤولية؟ وكيف نتصدى للمخاطر والأخطار التي تهدد مشروع الانتظار وقواعده الاجتماعية؟
ضبط شركات سياحية في كربلاء تزور الفحص الخاص بكورونا للمسافرين
الازمة النيابية: الاسبوعين المقبلين سترتفع اعداد الاصابة بكورونا وعلى التربية التريث بقرار الدوام
الفتح : تفعيل قرار البرلمان بجدولة انسحاب القوات الأجنبية خطوة لتحقيق السيادة
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
وفاة النائب عن كتلة بدر النيابية حسين الزهيري بعد اصابته بفايروس كورونا
424
الكاظمي يقيل الناطق باسمه احمد الملا طلال ويعين وزير النقل ناطقا باسم مجلس الوزراء
417
اخر فضائع وفضائح حكومة الكاظمي .... البرلمان يتهم مستشاري الكاظمي بتجاوز صلاحيتهم ونقل “نفايات مشعة”
317
حجة الاسلام والمسلمين السيد جواد الشهرستاني يؤكد متانة العلاقة بين المرجعين الامام المفدى السيد السيستاني والسيد الخامنئي
301
بالفيديو .... شاهد تناقضات المدعو احمد ملا طلال عندما كان مقدم برامج والان كناطق باسم الحكومة العراقية
289
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3125
يورو
1428.57
الجنيه المصري
76.28
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1694.92
دينار كويتي
3846.15
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
327.87
ريال سعودي
318.47
ليرة سورية
2.33
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.77
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف
: حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة
: لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع
:
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify
: I read your article is really good I like it ...
الموضوع
:
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي
: أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع
:
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر
: تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع
:
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس
: السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع
:
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي
: السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع
:
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي
: الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع
:
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود
: الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع
:
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله
: كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع
:
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك