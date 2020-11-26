النائب الفايز : قرار ايقاف منح الفيزا للعراق من قبل الامارات يندرج ضمن اطار التطبيع

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفائز، الخميس، أن قرار ايقاف منح الفيزا للعراق من قبل الامارات يندرج ضمن اطار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم.

وقال الفائز في حديث صحفي، إن “الامارات ادعت بان قرارها بشأن ايقاف منح الفيزا لـ18 دولة بينها العراق، يعود الى الحد من تفشي فيروس كورونا، الا أن القرار شمل اغلب الدول التي تعترف بدولة فلسطين وترفض موضوع التطبيع مع الصهاينة”.

واضاف أن “هذه المعطيات تشير الى أن القرار يندرج ضمن اطار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم”، معلناً رفضه لهذا القرار.