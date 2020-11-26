قرار جديد من التربية حول الانتساب للطلبة والتلاميذ

استحدثت وزارة التربية نظام الانتساب للطلبة والتلاميذ، بينما تستعد لاطلاق حملة للارشادات الصحية تتزامن مع اليوم الاول من العام الدراسي الجديد.

وقال الوكيل الاداري بالوزارة الدكتور فلاح القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية ان "الوزارة استحدثت نظام الانتساب للطلبة والتلاميذ وسيتم العمل به مع بدء العام الدراسي الجديد ليتسنى للاهل الذين يرغبون بتدريس اولادهم في المنزل دون الذهاب للمدرسة التقديم على الانتساب لاولادهم"، مبينا ان "بامكانهم متابعة تدريسهم في المنزل عبر المنصات الالكترونية فقط دون الذهاب للمدرسة شرط حضورهم امتحان نصف ونهاية السنة للمواد الدراسية".

واضاف انه "تم توجيه الادارات المدرسية بعدم الضغط على المعلمين بالزامهم الحضور في المدرسة خلال اليوم الدراسي لنهاية الدوام، اي يقدم كل منهم حصته وبامكانه الخروج من المدرسة دون محاسبة مدير المدرسة بهذا الجانب لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الهيئات التدريسية والتعليمية، ومن اجل ان يكمل كل منهم ما مقرر له من تسجيل منهاجه عبر المنصة الالكترونية من منزله".

وافصح القيسي ان "الوزارة ستطلق حملة بالارشادات الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والادارات المدرسية لمتابعة وتوعية الطلبة حول فيروس كورونا اثناء دراستهم في الصف، وستتزامن مع اول يوم من العام الدراسي الجديد الذي حدد موعد انطلاقه الـ 29 من الشهر الحالي، وستركز على ان يكون في كل صف مساحته صغيرة 10 طلاب فقط واذا كان وضع الصف نظام القاعة فيكون عددهم 12 فقط".

واكد ان وزارته "بصدد اصدار تعليمات جديدة للادارات المدرسية خلال اليومين المقبلين بشأن آلية اعداد الجدول اليومي للمراحل الدراسية بالتنسيق مع الهيئات التربوية، وآلية التعامل مع الطالب داخل الصف وعلى بعد مسافة بين المعلم والطالب فضلا عن وضع آلية للتعامل مع المنهاج بعد تكييفه على الوضع الحالي في ظل جائحة كورونا"، معتبرا "العام الدراسي، تحديا للوزارة".

واكد "وجود تسهيلات كبيرة قدمتها للطلبة لمراعاة الوضع الذي يمر به البلد في ظل الجائحة التي اثرت في جميع القطاعات وليس التربية حصرا".