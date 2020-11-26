الازمة النيابية: الاسبوعين المقبلين سترتفع اعداد الاصابة بكورونا وعلى التربية التريث بقرار الدوام

اكدت خلية الازمة النيابية، الاربعاء، ان الاسبوعين المقبلين ستشهد ارتفاع باعداد الاصابة بكورونا، فيما دعا وزارة الصحة الى اخذ الحيطة والحذر.

وقال مقرر خلية الازمة النائب حواد الموسوي في بيان ان "الاسبوعين المقبلين ستشهد ارتفاع في اعداد الاصابة ب‍كورونا فايروس"، داعيا "وزارة الصحة والجهات المعنية الى التهيء للسيطرة على هذه الازمة التي ستطرق الابواب بالتزامن مع بدء موسم الشتاء".

واضاف الموسوي ان "البلاد حتى اليوم لم تتجاوز مرحلة الخطر"، لافتا الى ان "هناك تهاون كبير من قبل المواطن والجهات المعنية خاصة في الاماكن العامة التي تشهد زخم كبير".

وطالب الموسوي "وزارة التربية الى التريث بقرارتها بشان عودة الدوام في هذا الوقت الحرج"، محمل اياها النتائج الوخيمة على قرارها غير الصائب الذي قد يرفع هو الاخر اعداد الاصابة في البلاد".