القاء القبض على “داعشي” اثناء محاولته التسلل شرقي الفلوجة

افاد مصدر امني في مديرية استخبارات العسكرية ،الاربعاء ، بأن القوات الامنية تمكنت من اعتقال “داعشي” بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر إن “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية تمكنت من اعتقال احد عناصر عصابات داعش الاجرامية اثناء محاولته اجتياز سيطرة الاقواس الامنية في طريقه الى قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقل متورط بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن الانبار، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب ورصد حركته حال تواجده في المكان المستهدف”.

وأوضح، ان “القوات الامنية نقلت المعتقل الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق لمعرفة بقية اختباء عناصره “.