النائب حسن سالم ينتقد ادانة الخارجية لقصف ارامكو وتجاهلها لجرائم السعودية في اليمن

انتقد النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، الاربعاء، ادانة وزارة الخارجية للقصف الذي طال شركة ارامكو السعودية في وقت تتجاهل فيه القصف السعودي لاطفال وسكان اليمن.

وقال سالم في بيان ان “من المعيب ان تدافع وزارة خارجيتنا ووزيرها عن السعودية الراعية للارهاب ببيان ادانة قصف ارامكو في حين تتجاهل الاجرام السعودي بحق اطفال اليمن الذين يتعرضون الى الابادة”.

واضاف ان “اطفال اليمن يتعرضون للابادة على يد راعية الارهاب السعودية، حيث تواصل ارتكابها للجرائم بحق هذا الشعب”.