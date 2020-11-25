الفتح: الكاظمي اضاف مليون موظف فضائي بمسودة موازنة 2020 المسحوبة

كشف تحالف الفتح، الاربعاء، عن تلاعب حكومة الكاظمي بأعداد الموظفين ، مبينا انها اضافت اكثر مليون موظف في المسودة الاولى التي سحبتها بموازنة 2020.

وقال النائب عن الفتح عباس العطافي في حديث صحفي ان “حكومة الكاظمي ارسلت مسودة موازنة 2020 الى مجلس النواب لغرض اقرارها الا ان المجلس رصد فيها العديد من المخالفات”.

واضاف ان “من بين المخالفات التي تم رصدها وضع مليون موظف عن الاعداد الحقيقية مما دفع الحكومة الى سحبها خلال ساعات من المجلس بمجرد كشف الامر”.

واوضح انه “للتغطية على الامر عرقلت الحكومة ارسال مسودة موازنة 2020 واستبدلها بقانوني القرض الاول والثاني لتسيير الامور وتمييع قضية المليون موظف التي كشفها مجلس النواب”.