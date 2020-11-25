الاستخبارات: القبض على متهم بالقتل العمد بحوزته أسلحة في ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، إلقاء القبض على متهم بالقتل العمد بحوزته أسلحة في ديالى.

وقالت الوكالة في بيان إن "مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين المطلوبين وفق احكام المادة 406 (القتل العمد) وبالجرم المشهود، بعد مداهمة منزله في ناحية كنعان بمحافظة ديالى".

وأضافت أن القوة "ضبطت بحوزته بندقية نوع كلاشنكوف مع عتادها، وهاون عيار 60 ملم مع القاعدة، وقاذفة RBG7، وسلاح نوع برنو، واتخذت بحقه الاجراءات اصولياً".