القبض على "ارهابي" ينتمي لـ"داعش" الارهابي في كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن القاء القبض على "ارهابي" موزع أرزاق وينقل السلاح لعناصر "داعش" الارهابي في كركوك.

وقالت الوكالة في بيان "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد الارهابيين بناحية الرياض في محافظة كركوك، وهو مطلوب وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

واضافت، أن الارهابي المعتقل "عمل بما يسمى قاطع الرياض، والذي إعترف خلال التحقيقات الأولية بتوزيع الأرزاق والادوية والمستلزمات الطبية الاخرى ونقل الاسلحة بين عناصر عصابات داعش ضمن محافظة كركوك مقابل مبالغ مالية تعطي له من قبل هذه العصابات"، مؤكدة انه "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية لإكمال أوراقه التحقيقية".