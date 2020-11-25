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النزاهة :الحبس المشدد لمسؤول ارتكب جريمة الرشوة في كركوك


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، عن صدور قرار حكمٍ حضوري بحقِّ مسؤول في ديوان محافظة كركوك، مبينةً أنَّ القرار بالحبس المشدد جاء على خلفيَّة ارتكابه جريمة الرشوة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، إن "محكمة جنايات كركوك/الهيئة الثانية اصدرت حكماً يقضي بالحبس الشديد لمدير قسم التخطيط العام في ديوان المحافظة، استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠/ثانياً/١لسنة ١٩٨٣) واستدلالاً بالمادة (٣/١٣٢) من قانون العقوبات".

وتابعت الدائرة أن "تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها تشير إلى ارتكاب المدان جريمة الرشوة من خلال طلبه مبالغ من قيمة مشروع إعادة تأهيل أملاك بلديَّة الحويجة مقابل إحالة المشروع، وأخذه مبالغ من مقاولين مقابل إحالة مشاريع أخرى عليهم".

وبينت أن "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان؛ فقررت الحكم عليه بالحبس الشديد مدة ثلاث سنواتٍ والغرامة؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".

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