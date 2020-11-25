القبض على تاجر مخدرات في بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، الاربعاء، القاء القبض على تاجر مخدرات في احدى احياء العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان "بناءً على معلومات استخبارية تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني من القاء القبض وفق مذكرة قضائية على احد تجار المخدرات في احدى احياء العاصمة بغداد".

واضافت، "جرى تدوين اقواله اصولياً واعترف بتجارة مادة الكرستال المخدرة وبكميات كبيرة وتوزيعها في فترات قياسية؛ اذ تم احالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".