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لافروف: مستعدون لتلبية طلبات العراق في مجال التسليح


أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، استعداد موسكو لتلبية طلبات العراق في مجال التسليح، مشيراً إلى قرب إبرام مذكرات تفاهم مختلفة بين البلدين.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، "جادون بتطوير العلاقات مع العراق، ومستعدون لتلبية طلبات العراق في مجال التسليح".

وأضاف لافروف "أننا مستعدون لتوسيع العمل في مجال التعليم مع العراق"، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود "مذكرات تفاهم مختلفة على وشك الانتهاء منها مع العراق".

 

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لافروف: مستعدون لتلبية طلبات العراق في مجال التسليح
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