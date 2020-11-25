الأخبار

الفتح معزياً بوفاة الزهيري: الفقيد عُرف بمواقفه الوطنية وتأريخه الجهادي


نعى تحالف الفتح، النائب حسين الزهيري الذي توفي الثلاثاء، إثر مضاعفات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الفقيد عُرف بـ"مواقفه الوطنية وتأريخه الجهادي".

وجاء في بيان للتحالف أنه "بمزيد من الأسى والحزن ينعى تحالف الفتح النائب حسين الزهيري الذي وافته المنية اثر مضاعفات فايروس كورونا.. تغمده الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والمجاهدين وكتائب الشهداء البدريين".

وأضاف البيان: "لقد عرف الاخ الفقيد بدماثة الاخلاق ونبالة المواقف الوطنية وتاريخه الجهادي في صفوف اخوانه البدريين وكان من النواب الفاعلين في اللجنة القانونية وفي مجلس النواب عموما".

وتابع: "تعازينا للسيدات والسادة اعضاء مجلس النواب عموما ولنواب تحالف الفتح خصوصا ولاهالي مدينة ديالى بفقد احد ابنائها .. الرحمة لروحه المجاهدة الطاهرة والتعازي القلبية لعائلته الكريمة..ولرفاق دربه ولجماهيره ومحبيه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفتح معزياً بوفاة الزهيري: الفقيد عُرف بمواقفه الوطنية وتأريخه الجهادي
ضبط منح قرض غير صحيح بقيمة 13 مليار دينار في كربلاء
الكاظمي يقيل الناطق باسمه احمد الملا طلال ويعين وزير النقل ناطقا باسم مجلس الوزراء
الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري ينعى الفقيد النائب حسين الزهيري
وفاة النائب عن كتلة بدر النيابية حسين الزهيري بعد اصابته بفايروس كورونا
حجة الاسلام والمسلمين السيد جواد الشهرستاني يؤكد متانة العلاقة بين المرجعين الامام المفدى السيد السيستاني والسيد الخامنئي
عشائر ديالى ترفض الاساءة للحشد الشعبي عبر مسيرة “الولاء الوطني”
سياسي: الكاظمي انجز 70% من السيطرة على “كروبات الواتساب” ومواقع التواصل الاجتماعي
بغداد وأنقرة تتفقان على زيادة المنح الدراسية للطلبة العراقيين
التربية تجدد التأكيد: دوام التلاميذ في المدارس سيقتصر على يوم واحد أسبوعياً
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك