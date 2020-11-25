الفتح معزياً بوفاة الزهيري: الفقيد عُرف بمواقفه الوطنية وتأريخه الجهادي

نعى تحالف الفتح، النائب حسين الزهيري الذي توفي الثلاثاء، إثر مضاعفات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الفقيد عُرف بـ"مواقفه الوطنية وتأريخه الجهادي".

وجاء في بيان للتحالف أنه "بمزيد من الأسى والحزن ينعى تحالف الفتح النائب حسين الزهيري الذي وافته المنية اثر مضاعفات فايروس كورونا.. تغمده الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والمجاهدين وكتائب الشهداء البدريين".

وأضاف البيان: "لقد عرف الاخ الفقيد بدماثة الاخلاق ونبالة المواقف الوطنية وتاريخه الجهادي في صفوف اخوانه البدريين وكان من النواب الفاعلين في اللجنة القانونية وفي مجلس النواب عموما".

وتابع: "تعازينا للسيدات والسادة اعضاء مجلس النواب عموما ولنواب تحالف الفتح خصوصا ولاهالي مدينة ديالى بفقد احد ابنائها .. الرحمة لروحه المجاهدة الطاهرة والتعازي القلبية لعائلته الكريمة..ولرفاق دربه ولجماهيره ومحبيه".