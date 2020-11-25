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الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري ينعى الفقيد النائب حسين الزهيري


نعى الامين العام لمنظمة بدر الحاج هادي العامري النائب حسين الزهيري الذي توفي الثلاثاء، إثر مضاعفات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الفقيد عُرف بـ"مواقفه الوطنية وتأريخه الجهادي".

وفيما يلي نص النعي الذي اصدره :

بسم الله الرحمن الرحيم

(( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ))

بمزيد من الحزن والأسى ننعى فقيدنا الراحل المجاهد الكبير حسين الزهيري (أبو علي الزهيري)  الذي وافته المنية هذا اليوم بعد عمر حافل بالجهاد والتضحية في سبيل الله ومقارعة الظلم ، فلقد شارك فقيدنا الغالي مع إخوته في بدر أغلب العمليات الجهادية، وبعد سقوط النظام واكب مع إخوته البدريين كل المراحل الصعبة التي مر بها العراق من مقاومة الاحتلال الأمريكي البغيض إلى الوقوف بصلابة أمام الإرهاب القاعدي ثم المشاركة الفاعلة في كل عمليات تحرير ديالى من الإرهاب الداعشي ، لم تثنيه كل الظروف الصعبة عن مواصلة جهاده وتضحياته ، وكان له دور أبوي كبير في محافظة ديالى يشهد له الجميع ،

لقد كنت أيها  المجاهد أخاً ورفيقاً ومعلماً عرفتك منذ الثمانينيات بصلابتك وتواضعك وأخلاقك العالية وهمتك الكبيرة ، عرفتك أيها العزيز في أشد الظروف صلبا ومتماسكاً لم تهدك المحن ولم تغيرك الظروف ولاتأخذك في الله لومة لائم ،

لقد فقدناك لترحل رحيلك الأبدي إلى رب رحيم نسأله تعالى أن يتغمدك برحمته الواسعة وأن يحشرك مع الحسين وأصحاب الحسين عليه السلام ، أعزي نفسي أولاً وأعزي أهلك وأبناءك وكل محبيك من رفاق دربك الطويل 

 

إنا لله وإنا إليه راجعون

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هادي العامري 

٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠

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