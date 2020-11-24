سياسي: الكاظمي انجز 70% من السيطرة على “كروبات الواتساب” ومواقع التواصل الاجتماعي

اعتبر المحلل السياسي عباس العرداوي، الثلاثاء، تصريح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بانجاز 70% من البرنامج الحكومي بانه تخبط سياسي ومحاولة لتضليل الرأي العام، فيما بين ان الكاظمي انجز 70% من السيطرة على “كروبات الواتساب” ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العرداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “تصريح الكاظمي بانجاز 70% من البرنامج الحكومي امر مغلوط ولم يتحقق من البرنامج الحكومي اي شيء، كون البرلمان صوت على برنامج يتضمن اصلاح الوضع المالي والاداري واجراء انتخابات مبكرة وحفظ سيادة البلاد وهذا لم يتحقق حتى الان”،

لافتا الى ان “الكاظمي يحاول لتضليل الرأي العام من خلال تصريحه الاخير والي يقع في خانة الدعاية والحرب النفسية والالتفاف على الجماهير”.

واضاف ان “الكاظمي نجح بتحقق انجاز 70% من السيطرة على “كروبات الواتساب” ومواقع التواصل الاجتماعي لخلق نجاحات مغايرة عن الحقيقية”،

مبينا ان “جميع اللجان النيابية داخل مجلس النواب معترضة على عمل حكومة الكاظمي ، حيث ان السلطة التشريعية تشعر بالانزعاج من تخبطات حكومة الكاظمي”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء الماضي، إكمال 70 % من البرنامج الحكومي، فيما أكد سعيه لتذليل العقبات لتهيئة الانتخابات المبكرة.