التربية تجدد التأكيد: دوام التلاميذ في المدارس سيقتصر على يوم واحد أسبوعياً

جددت وزارة التربية، الثلاثاء، التأكيد على أن دوام التلاميذ في المدارس سيكون ليوم واحد في الأسبوع، مؤكدةً الالتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وأشار المكتب الإعلامي للوزارة في بيان إلى "الالتزام بأن يكون دوام التلاميذ يوماً واحداً لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي او ثانوي)، واما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن (بُعد) بدءاً من 29 من شهر تشرين الثاني الحالي".

وأضاف البيان، أن "الوزير علي حميد الدليمي وجه المديريات العامة كافة بالالتزام بمقررات خلية الازمة، وأوضح أن القرارات الصادرة عن خلية الازمة غير قابلة للنقاش، وهي تعكس حرصنا جميعاً على سلامة الطلبة".