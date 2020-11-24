اعتقال شخص يدير عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تستهدف القضاة وقيادات امنية

اعتقلت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية متهم يدير عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تستهدف القضاة وقيادات أمنية تعرض حياتهم وعوائلهم للخطر وقد تمت عملية الاعتقال جنوب شرقي بغداد

واوضح بيان صادر عن الوكالة انه ضبط جهاز حاسبة وموبايل بحوزة المتهم واشار البيان من خلال المعاينة الأولية وجد عدد كبير من مقاطع الفديو التي تشير الى عملية الاستهداف للأشخاص وتسيء إليهم.

وقد عرض الموضوع امام قاضي التحقيق وقرر اصدار أمر قبض بحقه وفق المادة 4 ارهاب، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا.