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القبض على مرتكب جريمة قتل داخل أحد فنادق السعدون ببغداد


أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل داخل أحد فنادق منطقة السعدون وسط بغداد.

وقالت الوكالة في بيان إنه "بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٣ حصلت جريمة قتل مواطن داخل أحد فنادق منطقة السعدون بمحافظة بغداد بعد ان لاذ الجاني بالفرار، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد".

وأضافت أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري وبمتابعة استمرت لشهور تم إلقاء القبض على منفذ تلك الجريمة بعد نصب كمين محكم له في منطقة البياع ضمن العاصمة بغداد والذي اعترف من خلال التحقيقات قيامة بجريمته النكراء وكان الدافع من ذلك وجود خلاف بينهما.

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم تدوين أقواله وتسليمه إلى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".

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