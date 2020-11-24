الامن النيابية: البرلمان سيكون له موقف ازاء الصمت الحكومي على الوجود الاجنبي

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان البرلمان سيكون له موقف ازاء الوجود الاجنبي في ظل الصمت الحكومي وعدم تطبيق لقرار البرلمان القاضي باخراج تلك القوات من العراق.

وقال عضو اللجنة، كاطع الركابي، في حديث صحفي ان “هناك عدم وضوح للمعلومات من قبل الحكومة بشأن التحركات الاجنبية والاميركية على وجه الخصوص داخل العراق”.

واضاف ان “قرار البرلمان الذي صوت عليه في كانون الثاني المنصرم، لم يتم تطبيقه بعد بشأن اخراج القوات الاجنبية من البلاد، وبالتالي فأن الحكومة تتحمل مسؤولية تطبيق هذا القرار”.

وبين ان “صبر البرلمان له حدود ولن ينسى ماصوت عليه في كانون الثاني، حيث سيتخذ موقف ازاء صمت الحكومة على الوجود الاجنبي وعدم اتخاذها قراراً باخراج هذه القوات”.