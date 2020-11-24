خبير امني: مازالت الثقة غير جدية بين الكاظمي وفصائل المقاومة لهذا السبب

كشف الخبير الأمني صباح العكيلي , الثلاثاء , عن السبب الحقيقي وراء عدم الثقة بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفصائل المقاومة , مشيرا ان موضوعة تمديد الهدنة من عدمها منوط بين الفصائل وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنيين بلاسخارت .

وقال العكيلي في تصريح صحفي , ان ” الثقة بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفصائل المقاومة مازلت غير جدية بسبب تغاضية بكشف التحقيق عن ملابسات جريمة المطار التي أودت بحياة قادة النصر االشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ” , مبينا ان ” الفصائل لديها شكوك بتورط الكاظمي بالعملية ” .

وأضاف ان ” قضية تمديد الهدنة من عدمها تتعلق بتقديم تطمينات من الحكومة بشان جدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق والامر الاخر يتعلق بمفاوضات بين ممثلة الأمين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت وبين الفصائل المقاومة .

وكان رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي أشاد، امس الاثنين، بدور فصائل المقاومة الإسلامية ومقاومتها للاحتلال الأميركي بعد عام 2003، مؤكدا أن المقاومة ولدت ضغطا نفسيا وكانت عاملا مساعدا في اخراج القوات الأميركية من العراق.