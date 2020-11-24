القبض على خمسة إرهابيين وضبط وكرين لـ"داعش" في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، إلقاء القبض على خمسة إرهابيين وضبط وكرين لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان، إن "مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك"، مبينة أنهم "مطلوبون وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية، والذين عملوا ضمن ما يسمى قاطع كركوك ولاية العراق".

وأشارت الوكالة إلى "ضبط وكرين لعصابات داعش في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك بعملية استخباراتية مشتركة مع قوة من الشرطة الاتحادية وجد بداخلهما عبوات ناسفة ومواد لوجستية وأدوية وملابس متنوعة".

وتابعت أنه "تم إيداع الإرهابيين التوقيف وردم الوكرين دون حادث يذكر".