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الاستخبارات العسكرية تستولى على عبوات ناسفة في جبال العياضية


اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عثور الاستخبارات العسكرية واستيلائها على عبوات ناسفة في جبال العياضية.

وذكرت الخلية في بيان انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥وبالتعاون مع لواء المشاة ٧٣ من الوصول الى مخبأ للعبوات الناسفة في جبال العياضية التابعة الى ناحية العياضية بقضاء تلعفر غربي نينوى وتستولي على ١٧ عبوة”.

واضافت ان “مفارز الهندسة قامت بتفجير العبوات الناسفة موقعيا

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الاستخبارات العسكرية تستولى على عبوات ناسفة في جبال العياضية
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