التجمع التركماني: العراق يعيش في ظل حكومة الفوضى

هاجم رئيس التجمع الوطني التركماني النائب مختار الموسوي، الاثنين، حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، واصفا إياها بـ”حكومة الفوضى”، فيما اعتبر أن الخلاص الوحيد من هذه الحكومة هو إجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير مستقرة ولا تمتلك الكفاءة الكافية لادارة الدولة”، مشيرا إلى “جملة أزمات تواجه الحكومة”.

وأضاف أن “الحل الوحيد للخلاص من هذه الحكومة هو إجراء انتخابات مبكرة والأتيان بحكومة تلبي طموح وحاجات الشعب العراقي”.

وفي سياق ذي صلة، كشف الموسوي عن “وجود شخصيات سياسية تسعى إلى تأجيل الانتخابات لمصالح شخصية لابقاء حكومة الفوضى”.