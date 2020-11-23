النائب سركوت شمس الدين يطالب بتقديم مذكرة إلى الانتربول من أجل استعادة وزير الثروات السابق اشتي هورامي

طالب رئيس كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الاثنين، بتقديم مذكرة إلى الانتربول من أجل استعادة وزير الثروات الطبيعية السابق في حكومة الإقليم آشتي هورامي.

وقال شمس الدين في حديث صحفي إن “هورامي هو من وقع على العقود النفطية طويلة الأمد مع روسيا وتركيا بشكل غير قانوني وهو المسؤول عن عمليات الفساد الكبرى بهذا الملف”.

وأضاف أن “هورامي بعد توقيعه لعقود النفط ونتيجة الخلافات بين عائلة بارزاني هرب إلى بريطانيا ويجب على الحكومة الاتحادية التحقيق لمعرفة الهدر بمليارات الدولارات بهذا الملف الخطير”.

وأشار إلى أنه “مثلما نرى مطالبات باستدعاء مسؤولين ووزراء نفط سابقين في الحكومة الاتحادية، يجب أيضا ومن باب الإنصاف إصدار مذكرة قبض بحق هورامي الذي تسبب بإغراق كردستان بالديون وهدر نفط الإقليم وبيعه بأرخص ثمن”.