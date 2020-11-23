الشرطة المجتمعية تعيد ثلاثة آلاف دولار من امرأة ابتزت أحد الأشخاص

أعلنت الشرطة المجتمعية، الاثنين، اعادة ٣٠٠٠ دولار إلى شخص بعد ابتزازه من امراة.

وقال بيان للشرطة المجتمعية انه "تمكنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية من إعادة مبلغ (٣٠٠٠) دولار إلى أحد الأشخاص الذين تعرضوا لابتزاز إلكتروني من قبل إحدى النساء، التي ساومته بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية".

ولفت البيان الى ان "العملية جاءت على خلفية مناشدة تلقتها المجتمعية من أحد الأشخاص ادعى فيها تعرضه لابتزاز الإلكتروني من قبل إحدى النساء التي اجبرته على دفع مبلغ ٣٠٠٠ دولار مقابل عدم نشر صوره الخادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي".

واضاف ان "مدير الشرطة المجتمعية وجه شعبة التنسيق العشائري بالتحرك والتحري عن المبتز وتحديد موقعه بالتعاون مع الملاكات الاختصاصية في دائرة العلاقات والاعلام، حيث تمكنت المفرزة المشتركة من الوصول إلى المبتزة وإعادة المبلغ إلى الضحية، ومسح محتوى الابتزاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".