البدء بالطبعة الثانية لمجلد المبادئ الدستورية لأحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا المباشرة بأجراء الطبعة الثانية من كتاب (المبادئ الدستورية لأحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للأعوام 2005- 2020)، مشيرة إلى قرب توافره في المكتبات الرصينة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحكمة، أن "كتاب (المبادئ الدستورية لأحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للأعوام 2005- 2020)، قد تم البدء بأجراء الطبعة الثانية له بعد نفاد الطبعة الأولى".

وأضاف البيان، أن "الطبعة الجديدة ستتوافر قريباً في المكتبات القانونية الرصينة ".

وأشار، إلى أن "المجلد يحتوي على أكثر من (2000) حكم وقرار دستوري صادر عن المحكمة الاتحادية العليا منذ تأسيسها عام 2005" ولغاية عام 2020