نواب 4 مكونات عن الموصل يشكون محافظ نينوى: يتعامل بازدواجية وغير عادل

شكا نواب من أربعة مكونات عن محافظة نينوى، الاثنين، من تعامل محافظ نينوى نجم الجبوري مع مكوناتهم، فيما طالبوا رئيس الحكومة بالتدخل "الفوري" لانصاف مكوناتهم.

وقال النائب عن محافظة نينوى اسوان الكلداني، في مؤتمر صحفي، عقده في البرلمان، بمشاركة نواب اخرين من المحافظة، :"نحن نواب المكونات في نينوى (التركمان، المسيح، الايزيديين، الشبك)، نود ان نبين للراي العراقي ونينوى بشكل خاص والمجتمع الدولي، بان هناك عدم مساواة في التعامل مع ابناء مكونات نينوى من قبل محافظ نينوى نجم الجبوري الذي همش ويهمش المكونات ويعمل بتوجيهات سياسية وحزبية ضيقة لا تتناسب مع طبيعة نينوى التي تظم تنوع عراقي نادر من كل المكونات".

واشار النائب، ان "محافظ نينوى نجم الجبوري، لا يقوم بصرف الموازنة بشكل عادل ومتساوي على مناطق المكونات التي تعاني اهمال كبير بسبب هذه السياسة وكذلك من توزيع غير العادل للمناصب والدرجات الوظيفية بين هذه المكونات ويتعامل بازدواجية مع هذه المكونات".

وطالب الكلداني رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئاسة مجلس النواب بـ"التدخل الفوري لانصاف هذه المكونات وعدم التعامل محافظ نينوى نجم الجبوري بتوجيهات حزبية تقصي المكونات"، مؤكدا "سوف نعمل على ايقاف ذلك وفق الاجراءات القانونية لاخذ حقوق المكونات".