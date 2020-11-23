ايقاف هدر أموال عامة بضبط معاملات مزورة بتقاعد الانبار

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن تمكنها من ضبط معاملاتٍ مُزوَّرةٍ في هيئة تقاعد الأنبار، موضحة أن العمليَّة أفضت إلى إيقاف هدر مبلغ (1,300,000,000) مليار دينار.

وقالت الدائرة في بيان إن "الفريق الميداني الخاص بمتابعة دوائر وزارة الماليَّة في مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع الأنبار، تمكَّن، بعد قيامه بتدقيق المعاملات التقاعديَّة وكتاب صحَّة صدور التقرير الطبي الخاص بتلك المعاملات الصادر عن دائرة صحَّة المحافظة، من ضبط (13) معاملةً مُزوَّرة".

وأضافت إن "الفريق نجح في هذه العمليَّة بإيقاف هدر مبلغ (1,300,000,000) مليار دينار، لافتة إلى أنه تمَّ ضبط الأوليات كافة الخاصَّة بالموضوع"،

مبينة أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضه على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".