ارهابيون ينصبون سيطرة وهمية غربي الأنبار ويقتلون منتسباً ويختطفون ثلاثة أشخاص

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن ارهابيين قتلوا منتسباً واختطفوا ثلاثة أشخاص بعد نصبهم سيطرة وهمية في محافظة الأنبار.

وقال المصدر إن ارهابيين نصبوا سيطرة وهمية بالقرب من تقاطع الصكار على الطريق الدولي بين (منطقة الكيلو) 160 والرطبة في محافظة الأنبار، واستهدفوا ثلاث عجلات مدنية".

وأضاف المصدر، أن "إحدى العجلات تعود لمنتسب في مديرية الجنسية، وأقدم المجرمون على قتله وحرقه داخل العجلة، فيما تعطلت العجلة الثانية أثناء الفرار من السيطرة نتيجة إطلاق النار، حيث هرب سائقها، فيما أحرقها الارهابيون.

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الارهابيين اقتادوا سائق العجلة الثالثة مع اثنين يرافقانه، إلى جهة مجهولة".