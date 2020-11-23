الأخبار

ارهابيون ينصبون سيطرة وهمية غربي الأنبار ويقتلون منتسباً ويختطفون ثلاثة أشخاص


أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن ارهابيين قتلوا منتسباً واختطفوا ثلاثة أشخاص بعد نصبهم سيطرة وهمية في محافظة الأنبار.

وقال المصدر إن ارهابيين نصبوا سيطرة وهمية بالقرب من تقاطع الصكار على الطريق الدولي بين (منطقة الكيلو) 160 والرطبة في محافظة الأنبار، واستهدفوا ثلاث عجلات مدنية".

وأضاف المصدر، أن "إحدى العجلات تعود لمنتسب في مديرية الجنسية، وأقدم المجرمون على قتله وحرقه داخل العجلة، فيما تعطلت العجلة الثانية أثناء الفرار من السيطرة نتيجة إطلاق النار، حيث هرب سائقها، فيما أحرقها الارهابيون.

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الارهابيين اقتادوا سائق العجلة الثالثة مع اثنين يرافقانه، إلى جهة مجهولة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئاسة الحشد تكلف الفريق الركن تحسين العبودي بمنصب أمين سر الهيئة
ارهابيون ينصبون سيطرة وهمية غربي الأنبار ويقتلون منتسباً ويختطفون ثلاثة أشخاص
النائب الكوردي هوشيار عبد الله : عائلة برزاني اتفقت مع تركيا لتصدير نفط الاقليم لـ 50 سنة قادمة لصالح العائلة
الحشد يكشف تفاصيل اعتقال العصابة التي قتلت شرطي المرور في الكرمة
نتائج العملية الامنية في جريرة أم جريش وسط نهر دجلة
انتقاد نيابي شديد لقيادات عسكرية على خلفية مجزرة المسحك والزوية
ضغوط برلمانية على الحكومة لارسال نتائج التحقيق بجريمة المطار الأميركية
النائب محمد البلداوي يحذر من نزاعات كبيرة في حال محاولة انشاء “الإقليم السني”
مطالبات نيابية باستبدال المدراء العامين في الوزارات المهمة
نائبة كردية: لاتوجد ضمانة للاتفاق بين بغداد وأربيل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك