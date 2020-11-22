الحشد يكشف تفاصيل اعتقال العصابة التي قتلت شرطي المرور في الكرمة

كشف الحشد الشعبي، الاحد، عن تفاصيل اعتقال العصابة التي قتلت شرطي المرور في الكرمة بمحافظة الانبار، مؤكداً أن عددهم 5 مجرمين .

وقال الحشد في بيان، إنه "بعملية نوعية مباغتة، تمكنت استخبارات لوائنا 27 وباسناد قوة الاستطلاع وبالتنسيق مع استخبارات ومكافحة اجرام الكرمة من القاء القبض على العصابة الارهابية التي قامت قبل ايام بقتل الشهيد منتسب المرور احمد خلف جاسم المولى وأضرمت النيران داخل منزله وسيارته بمنطقة ذراع دجلة في قضاء الكرمة شرق مدينة الفلوجة".

وأضاف البيان أن "الخلية الارهابية التي نفذت الجريمة تتكون من 5 مجرمين، تم التعرف عليهم بعد اعتقال احدهم وخلال التحقيق معه كشف عن هوية باقي عناصر الخلية ومكان اختبائهم لتنطلق قوة من استخبارات لوائنا وباسناد قوة الاستطلاع وبالتنسيق مع استخبارات ومكافحة اجرام الكرمة الى تنفيذ عملية الاعتقال بحقهم، بعد صدور مذكرات الاعتقال لتسفر عن ضبط اثنين منهم"، مؤكدة أن "البحث ما يزال جار عن الاثنين الاخرين الذين فرا الى جهة مجهولة".

واعلنت قيادة عمليات الانبار، الاحد، عن اعتقال الارهابيين الذين اغتالوا منتسب المرور في الكرمة.

يذكر ان ارهابيين اقتحموا قبل ثلاثة ايام منزلا تابعا لمنتسب بالمرور في قضاء الكرمة بالانبار، واختطفت صاحبه فيما قامت بقتله بعد ساعات.