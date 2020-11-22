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نتائج العملية الامنية في جريرة أم جريش وسط نهر دجلة


اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن نتائج العملية الامنية في جريرة أم جريش وسط نهر دجلة لخمسة ايام.

وقالت الخلية في بيان ان "قيادة العمليات المشتركة اعتمدت مرحلة جديدة في مكافحة الارهاب وملاحقة بقايا عصابات داعش، وهي تقويض بيئة العدو وحرمانه مِن الموانع الطبيعية والجغرافية الصعبة، ووفقاً لهذا التكتيك الجديد وبتخطيط وأشراف قيادة العمليات المشتركة".

واضافت ان "قيادة عمليات سامراء نفذت عملية تطهير وتفتيش جريرة أم جريش وسط نهر دجلة، وقد شاركت القوات الخاصة الفوج الاول وقوة مِن الشرطة الاتحادية وقوة مِن سرايا السلام حشد شعبي وابطال الهندسة العسكرية للجيش وبإسناد طيران الجيش، وبدأت بنصب جسر عسكري لتأمين دخول القوات والجهد الهندسي الى هذه الجزيرة، حيث استمرت العملية خمسة أيام".

وتابعت انه "تم العثور على عشرة أوكار لعصابات داعش الأرهابية داخل الجزيرة وتم تدميرها بالكامل، لافتة الى ان "طول الجسر الذي جرى نصبه كان بطول 70 م على نهر دجلة ومساحة الجزيرة 420 دونم".

وتابعت ان "القوات الامنية بكل تشكيلاتها مستمرة بملاحقة العدو وتجريدة مِن كل قدراته والقضاء عليه".

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