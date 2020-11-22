ضغوط برلمانية على الحكومة لارسال نتائج التحقيق بجريمة المطار الأميركية

اكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مهدي تقي امرلي ، الأحد، أن لجنته ستضغط على الحكومة من اجل إرسال التقرير الخاص باغتيال قادة النصر إلى مجلس النواب بأسرع وقت ممكن.

وقال امرلي في تصريح صحفي إن “الحكومة ملزمة في غضون الأيام المقبلة بإرسال نتائج التحقيق مع تحديد الجهات المتواطئة مع الأمريكان في جريمة اغتيال قادة النصر (الشهيدان سليماني وأبو مهدي المهندس) قرب مطار بغداد الدولي”.

وأضاف أن “لجنة الأمن النيابية ومجلس النواب سيضغط على الحكومة الإسراع في إرسال نتائج التحقيق الخاصة باستهداف مقرات الحشد الشعبي وكذلك اغتيال قادة النصر إلى البرلمان”.

وأشار امرلي إلى أنه “في حال وصول التقرير سيتخذ مجلس النواب جملة من التوصيات”، مؤكدا أن “مجلس النواب يتابع عن كثب مع الحكومة الإسراع في إرسال نتائج التحقيق”.