نائبة كردية: لاتوجد ضمانة للاتفاق بين بغداد وأربيل

أكدت النائبة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، الأحد، أنه لاتوجد ضمانة حقيقية لتنفيذ حكومة الإقليمأي اتفاقية توقعها مع بغداد.

وقالت رجب في تصريح صحفي إن”حكومة الإقليم تماطل من أجل عدم تسليم النفط وإيرادات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، ولاتوجد ضمانات بأنها ستنفذ فحوى اتفاق موازنة 2021″.

وأضاف أن”أي اتفاق بين بغداد وأربيل يجب أن يثبت برعاية من الأمم المتحدة، كي تلتزم به حكومة الإقليم، لأنها في وضعها الحالي لاتريد تسليم برميلا واحدا من النفط ولا عائدات المنافذ الحدودية”.

وكان القيادي في حركة التغيير الكردية بيستون فائق كشف في تصريح سابق عن جمع اكثر من 100 توقيع لطلب مناقشة ربط موظفي الإقليم بالمركز مباشرة اسوة بباقي موظفي العراق , مؤكدا وجود اعداد كبيرة من الموظفين الفضائيين في مؤسسات الإقليم.