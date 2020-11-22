تحذير عراقي من نشر اميركا الـ“B-52”.. ترامب قد يرتكب “حربا شاملة”

حذر الخبير الأمني صباح العكيلي, الاحد, من حرب شاملة قد يرتكبها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لغرض عدم تسليمه رئاسة الولايات المتحدة الامريكية، متوقعا استهداف المصالح الإيرانية وفصائل المقاومة وقادتها.

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” التحرك العسكري الأمريكي خلال الشهر الحالي في منطقة الشرق الأوسط واخرها نشر قاذفات “B-52” يؤكد لنا وجود نية لترامب الخاسر في الانتخابات من اتخاذ خطوات تصعيدية في المنطقة وذلك باستهداف المصالح الإيرانية واهداف داخل ايران وكذلك استهدف فصائل المقاومة وقادتها” .

وأضاف انه “اذا ما حقق ترامب نياته بارتكاب اي حماقة فسوف يؤدي هذا الى رد مقابل وستدخل اطراف اخرى كالصين على خط المواجهة ضد أميركا”.

وحذر العكيلي من “اشتعال حرب شاملة كونية لان أي ارتكاب عمل عسكري امريكي سيقود الى تداعيات كبيرة وواسعة في منطقة الشرق الأوسط ليشمل بقية دول العالم”.