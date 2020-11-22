نائب: التعامل مع كردستان العراق كدولة منفصلة يفتح الباب للتدخل الامريكي

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاحد، ان التعامل مع حكومة اقليم كردستان العراق كدولة منفصلة عن الحكومة الاتحادية يفتح الباب امام التدخلات الامريكية في الشأن الداخلي.

وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مبدأ التعامل مع اربيل كدولة منفصلة عن بغداد يؤدي الى امور سلبية ابرزها التدخل الامريكي في الشأن الداخلي”، لافتا الى ان “التعامل يجب ان يكون وفق الاستحقاق والالتزام ودون ذلك يؤدي الى مشاكل بين الطرفين”.

واضاف ان “رئيس الجمهورية برهم صالح من المفترض لا يمثل مكون معين بل يمثل الجميع وتصريحاته الاخيرة حول قانون الاقتراض سياسية وهذا الامر غير صحيح”، مبينا ان “الحكومات السابقة فشلت في تأسيس اقتصاد صحيح وهذا ما ادى الى المزيد من التدخلات الاجنبية في البلاد”.

واكد النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، الاربعاء الماضي، ان حكومة اقليم كردستان تصدر يوميا 480 ألف برميل نفط خلاف القيمة المعلنة.

واكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، في وقت سابق، ان حكومة اقليم كردستان لا تزال غير ملتزمة بدفع ما بذمتها من اموال النفط والمنافذ الحدودية.