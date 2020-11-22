أعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن ضبط موقعين واربع عجلات لتهريب النفط في ثلاث محافظات.

وقالت الوكالة في بيان ، "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم استخبارات شرطة الطاقة من ضبط موقعين للمتاجرة وتهريب النفط بمحافظتي كركوك وبغداد وجد بداخلهما خزانات مختلفة الاحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية".

وتابعت، انه تم ايضا "ضبط عجلات عدد (٤) اثنان منها صهاريج في محافظتي بغداد و ذي قار والقاء القبض على سائقيها محملة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية وذلك لمخالفتها الاجراءات القانونية والرسمية في عملية نقل المنتوج النفطي"، مؤكدة "ضبط المبرزات بصورة رسمية وتسليمها الى الجهات المختصة ضمن قواطع المسؤولية".