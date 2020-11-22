النزاهة: صدور حكمين حضوريين بحق مسؤولين سابقين بكركوك لإضرارهم المال العام

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن تفاصيل قراري الحكم الحضوريين الصادرين بحق مسؤولين سابقين في محافظة كركوك، مبينة أنهما جاءا على خلفية قضايا حققت فيها وأحالتها إلى القضاء.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "محكمة جنايات كركوك- الهيئة الثانية، أصدرت حكماً يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين مع النفاذ بحق المدير العام السابق لتربية كركوك؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك".

وأضافت، أن "قرار الحكم جاء على خلفية القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء التي تمثلت بإلحاق الضرر العمدي في المال العام عبر ارتكاب مخالفات وفساد يخص لجان المشتريات للعام ٢٠١٨ من خلال المغالاة بالأسعار"، لافتة إلى أن "القرار شمل موظفا آخر في قسم العقود بالمديرية".

وأشارت الدائرة، إلى "إصدار المحكمة ذاتها حكما حضوريا آخر بحق رئيس جامعة كركوك السابق ومدير القسم القانوني فيها على خلفية القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء"، مبينة أن "قرار الحكم جاء وفق أحكام المادة (٣٤٠) عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك".

وتابعت، أن "المحكمة وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدانين وتسببهما بإلحاق الضرر العمدي بأموال الدولة من خلال إبرامهما عقد مساطحة خلافا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ، فقررت الحكم عليهما بالحبس الشديد لمدة سنتين مع النفاذ؛ استنادا لمقتضيات المادة الحكمية".